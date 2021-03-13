ازدياد المعارضة لأردوغان في شمال قبرص.. "بات عبئاً علينا"

أدانت منظمات سلام من كلا شطري قبرص، اعتقالات جرت في الشطر التركي (شمال الجزيرة) لأربعة نشطاء قبارصة أتراك في مزاعم بتخريبهم لافتات تعرب عن الإعجاب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

We said we dont love you! pic.twitter.com/BD1pzulStd — Abdullah Korkmazhan (@AKorkmazhan) March 11, 2021

وقالت منظمة "مجلس سلام قبرص" (التي تضم تحت جناحها عدة منظمات قبرصية) في بيان الجمعة، إن اعتقال أعضاء في حركة "صول" يأتي في إطار محاولة "تكميم أبناء وطننا من القبارصة الأتراك بسبب معتقداتهم السياسية".

ووفق تقارير إعلامية قبرصية، وجِّهت اتهامات لأربعة من أعضاء حركة "صول" بـ"السلوك غير القويم" و"بالتواطؤ سراً" بعدما تقدم جناح الشباب بالحزب الحاكم في المنطقة (والموالي لأردوغان) بشكوى للشرطة حول تخريب وتشويه لافتات كتب عليها بالإنجليزية "أحبوا أردوغان".

وقد وردت تقارير بأن اللافتات ظهرت فجأة في شمال قبرص، وذلك بعد ظهور لافتات كُتب عليها "أوقفوا أردوغان" في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

وقال "مجلس سلام قبرص": "المقاومة الشجاعة لهذه الحركات التقدمية الساعية لإعادة توحيد قبرص ضد الهيمنة السياسية لأنقرة على مجتمع القبارصة الأتراك تمثل رسالة أمل".

وبعد توجيه الاتهامات لهم، تم إطلاق سراح النشطاء الأربعة. وقال زعيم الحركة عبد الله كوركمازان: "لن نسكت. الدكتاتور الذي يمثل عبئاً على تركيا بات عبئاً على بلادنا وعلى العالم. إنه يفقد نفوذه السياسي، وهذا هو سبب عدوانيته".