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ازدياد المعارضة لأردوغان في شمال قبرص.. "بات عبئاً علينا"

A portrait of Turkish President Recep Tayip Erdogan and Turkish flags are seen on a building in the Turkish occupied area at the Turkish Cypriot breakaway north part of divided capital Nicosia, Cyprus, Wednesday, March 10, 2021. A group representing Greek Cypriot and Turkish Cypriot left-wing peace organizations on Friday, March 12, condemned the arrest of four Turkish Cypriot activists for allegedly damaging signs in breakaway northern Cyprus professing adoration for Turkish President Recep Tayip Erdogan. (AP Photo/Nedim Enginsoy)
صورة أردوغان مرفوعة في الشطر الشمالي من قبرص ومعها علما تركيا وقبرص التركية (أرشيفية)
أردوغان وحزبه

ازدياد المعارضة لأردوغان في شمال قبرص.. "بات عبئاً علينا"

إدانات في شطري قبرص لاعتقال 4 نشطاء متهمين بتخريب لافتات موالية للرئيس التركي في شمال الجزيرة

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نيقوسيا – أسوشيتد برس

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أدانت منظمات سلام من كلا شطري قبرص، اعتقالات جرت في الشطر التركي (شمال الجزيرة) لأربعة نشطاء قبارصة أتراك في مزاعم بتخريبهم لافتات تعرب عن الإعجاب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت منظمة "مجلس سلام قبرص" (التي تضم تحت جناحها عدة منظمات قبرصية) في بيان الجمعة، إن اعتقال أعضاء في حركة "صول" يأتي في إطار محاولة "تكميم أبناء وطننا من القبارصة الأتراك بسبب معتقداتهم السياسية".

ووفق تقارير إعلامية قبرصية، وجِّهت اتهامات لأربعة من أعضاء حركة "صول" بـ"السلوك غير القويم" و"بالتواطؤ سراً" بعدما تقدم جناح الشباب بالحزب الحاكم في المنطقة (والموالي لأردوغان) بشكوى للشرطة حول تخريب وتشويه لافتات كتب عليها بالإنجليزية "أحبوا أردوغان".

لافتة مؤيدة لأردوغان في شمال قبرص
لافتة مؤيدة لأردوغان في شمال قبرص

وقد وردت تقارير بأن اللافتات ظهرت فجأة في شمال قبرص، وذلك بعد ظهور لافتات كُتب عليها "أوقفوا أردوغان" في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

إعلان مناهض لأردوغان في نيويورك
إعلان مناهض لأردوغان في نيويورك
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وقال "مجلس سلام قبرص": "المقاومة الشجاعة لهذه الحركات التقدمية الساعية لإعادة توحيد قبرص ضد الهيمنة السياسية لأنقرة على مجتمع القبارصة الأتراك تمثل رسالة أمل".

وبعد توجيه الاتهامات لهم، تم إطلاق سراح النشطاء الأربعة. وقال زعيم الحركة عبد الله كوركمازان: "لن نسكت. الدكتاتور الذي يمثل عبئاً على تركيا بات عبئاً على بلادنا وعلى العالم. إنه يفقد نفوذه السياسي، وهذا هو سبب عدوانيته".

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