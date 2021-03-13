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جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern speaks during a national remembrance service in Christchurch on March 13, 2021, to mark two years since the Christchurch mosque attacks in which 51 people were killed and dozens were injured following the mass shooting on March 15, 2019.
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تلقي كلمة خلال إحياء ذكرى هجوم كرايس تشيرش

جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها

رئيسة وزراء نيوزيلندا: الكلام لن يمحو الخوف الذي أصاب الجالية المسلمة بسبب هجوم كرايست تشيرش.. النتيجة ينبغي أن تكون أمة جامعة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضي الأمر

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ويلينغتون - فرانس برس

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، السبت، خلال مراسم مؤثرة في الذكرة الثانية للهجوم على مسجدي كرايست تشيرش، أن من "واجب" بلادها حماية مسلميها.

وحضر مئات الأشخاص المراسم التي جرت وسط تدابير أمنية مشددة تكريماً لذكرى ضحايا المجزرة التي نفذها مهاجم مسلح في 15 مارس 2019، موقعاً 51 قتيلاً وعشرات الجرحى.

من جهته، روى تاميل أتاكوكوغو، الذي أصيب في الوجه والذراعين والساقين، أنه كان ينتظر لتلقي العلاج مع والد مقداد إبراهيم، الطفل البالغ الثالثة من العمر، حين علم أن الطفل توفي. وقال وهو يبكي: "بدا لي فجأة أن ألمي لا معنى له".

تاميل أتاكوكوغو يبكي وهو يتحدث في المناسبة الحزينة
تاميل أتاكوكوغو يبكي وهو يتحدث في المناسبة الحزينة

من جانبها، قالت أرديرن: "الكلام لن يمحو الخوف الذي أصاب الجالية المسلمة"، معتبرةً أن النتيجة ينبغي أن تكون "أمة جامعة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضي الأمر".

ولقيت أرديرن عند وقوع الهجوم الإشادة لتعاطفها الكبير مع الناجين وعائلات ضحايا الهجوم ولقرارها السريع بتشديد القيود المفروضة على حيازة الأسلحة النارية في نيوزيلندا.

كيران منير تتحدث عن تجربتها الأليمة
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وقالت كيران منير، التي قُتل زوجها شهيد هارون محمود في الهجوم، خلال المراسم أن أفضل ما يمكن القيام به انتقاماً للهجوم هو "ألا نكون مثل العدو. أن نتعلم كيف ننهض بكرامة ونمضي قدماً بأفضل ما يمكننا".

وأوقِف منفذ الهجوم برينتون تارانت، المؤمن بنظرية تفوق البيض، بعد دقائق من الهجوم على مسجدي النور ولينوود. وحُكم عليه في أغسطس الماضي بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.

وأوقفت الشرطة في كرايست تشيرش، الأسبوع الماضي رجلاً في الـ27 من العمر، ووجهت إليه التهمة بإصدار تهديدات بالقتل استهدفت نفس المسجدين.

برينتون تارانت خلال المحاكمة
برينتون تارانت خلال المحاكمة
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