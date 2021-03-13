مرسوم ملكي بإقالة وزير صحة الأردن.. وتعزيزات طبية لمستشفى السلط 

أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، اعتباراً من تاريخ 13/3/2021، وذلك على خلفية فاجعة وفاة 7 مواطنين إثر انقطاع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط الجديد.

كما أصدر الملك عبدالله الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف مازن الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021.

وعززت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، مستشفى السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد اثنين لكل منهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وكان الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار ظهر اليوم مستشفى السلط الحكومي على إثر الحادثة التي وقعت فيه وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، حيث أمر الملك بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.