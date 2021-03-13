.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مرسوم ملكي بإقالة وزير صحة الأردن.. وتعزيزات طبية لمستشفى السلط 

الأردن - السلط
مستشفى ميداني متحرك

مرسوم ملكي بإقالة وزير صحة الأردن.. وتعزيزات طبية لمستشفى السلط 

الموافقة على تكليف مازن الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة بعد فاجعة وفاة 7 مواطنين إثر انقطاع الأكسجين عنهم

متابع الغاء المتابعة

عمّان – محمد الطراونة

نشر في: آخر تحديث:

أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، اعتباراً من تاريخ 13/3/2021، وذلك على خلفية فاجعة وفاة 7 مواطنين إثر انقطاع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط الجديد.

كما أصدر الملك عبدالله الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف مازن الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021.

وعززت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، مستشفى السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد اثنين لكل منهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وكان الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار ظهر اليوم مستشفى السلط الحكومي على إثر الحادثة التي وقعت فيه وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، حيث أمر الملك بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد