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4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في كازاخستان

من حادث طائرة سابق في كازاخستان "أرشيفية"

4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في كازاخستان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

سقط 4 قتلى في حادث تحطّم طائرة عسكرية في كازاخستان.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إن طائرة عسكرية من طراز إيه.إن-26 تحطمت أثناء هبوطها في مدينة ألما آتا، اليوم السبت، بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة كازاخستان مما أسفر عن مقتل أربعة من ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت: "أصيب اثنان تم نقلهما إلى أقرب مستشفى".

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ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن مصدر قوله إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان.

وأضافت وزارة الطوارئ في بيان "وفقا للبيانات الأولية.. لقي 4 أشخاص حتفهم ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات".

وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.

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