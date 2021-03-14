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اليونان تحذر من خطر محطة نووية تركية: تشيرنوبل جديدة

اليونان تركيا

اليونان تحذر من خطر محطة نووية تركية: تشيرنوبل جديدة

تركيا تنفذ خطة لبناء 3 محطات للطاقة النووية

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دبي - العربية.نت

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حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، من خطورة المحطة النووية التي تعتزم تركيا إنشاءها في مدينة مرسين الجنوبية بالتعاون مع روسيا.

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إلى ذلك، قال دندياس إن محطة أكويو التي تبنيها روسيا في مرسين يمكن أن تصبح تشيرنوبل جديدة في شرق المتوسط.

بحسب موقع "كاثمريني" اليوناني، فقد ناقش وزير الخارجية اليوناني خطورة محطة أكويو النووية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وأوضح ديندياس أن محطة أكويو للطاقة تشكل تهديدًا أمنيًا لدول أخرى على مقربة من تركيا، وأنه نظرًا لعدم رغبة أنقرة في مشاركة المعلومات بشأن المحطة، قد تصبح "تشيرنوبل" جديدة في شرق البحر المتوسط.

3 محطات نووية

وأفاد مسؤولون يونانيون أن تركيا تنفذ خطة لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية. وفي الوقت نفسه، تقوم بتدريب المهندسين النوويين وتسعى للوصول إلى الموارد ذات الأغراض المزدوجة، المواد الانشطارية والمعدات المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء.

ومن بين محطات الطاقة النووية الثلاث المخطط لها، فإن المحطة الأبعد هي تلك الموجودة في أكويو، على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا بالقرب من مدينة مرسين. يجري إنشاء أو التخطيط لمحطتين أخريين، في سينوب على البحر الأسود وإيغنادا في تراقيا الشرقية، أيضًا على البحر الأسود، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

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