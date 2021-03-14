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شرطي فرنسي يقتل شخصاً هاجمه بسكين.. والدوافع مجهولة

شرطي فرنسي يقتل شخصاً هاجمه بسكين.. والدوافع مجهولة

مكتب المدعي العام في باريس: يجب تحديد الظروف الدقيقة للوقائع، وفتح تحقيق، وتكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية بالتحقيقات

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دبي - العربية.نت

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قتل ضابط شرطة فرنسي الأحد شخصاً هاجمه بسكين في الدائرة 18 بالعاصمة باريس، وفق ما أعلنت مديرية الشرطة على تويتر. وقُتل الجاني برصاص ضابط الشرطة.

من جهته، قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس إنه "يجب تحديد الظروف الدقيقة للوقائع، وفتح تحقيق، وتكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية بالتحقيقات"، وفق صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

إلى ذلك لم تذكر الشرطة في هذه المرحلة أي دوافع إرهابية لهذا الهجوم. ولا تزال الأسباب مجهولة.

كما تم إنشاء محيط أمني، وسط توصيات بتجنب المنطقة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن فرنسا في حالة استنفار أمني، تحسباً لهجمات إرهابية منذ عملية ذبح معلم منتصف أكتوبر 2020 في إحدى ضواحي العاصمة.

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