شرطي فرنسي يقتل شخصاً هاجمه بسكين.. والدوافع مجهولة

قتل ضابط شرطة فرنسي الأحد شخصاً هاجمه بسكين في الدائرة 18 بالعاصمة باريس، وفق ما أعلنت مديرية الشرطة على تويتر. وقُتل الجاني برصاص ضابط الشرطة.

من جهته، قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس إنه "يجب تحديد الظروف الدقيقة للوقائع، وفتح تحقيق، وتكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية بالتحقيقات"، وفق صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

#Paris18 Menacé avec une arme blanche, un policier a dû faire usage de son arme de service.

Périmètre de sécurité en place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/0vFuIf3Pf4 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2021

إلى ذلك لم تذكر الشرطة في هذه المرحلة أي دوافع إرهابية لهذا الهجوم. ولا تزال الأسباب مجهولة.

كما تم إنشاء محيط أمني، وسط توصيات بتجنب المنطقة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن فرنسا في حالة استنفار أمني، تحسباً لهجمات إرهابية منذ عملية ذبح معلم منتصف أكتوبر 2020 في إحدى ضواحي العاصمة.