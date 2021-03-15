إسرائيل: مستعدون لكل السيناريوهات وننصح لبنان بعدم اختبارنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، استعداد تل أبيب لكل السيناريوهات على الجبهة الشمالية.

وقال غانتس الاثنين: "ننصح لبنان بعدم اختبارنا".

رد مؤلم

يذكر أنه في فبراير الفائت، هددت إسرائيل أنها سترد على أي أفعال يقوم بها حزب الله تهدد أمنها برد قاس يطال لبنان وشعبه أيضاً.

كما شدد غانتس في حينه: "إن تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال، ستكون النتيجة مؤلمة له ولقادته وللأسف للشعب اللبناني أيضاً".

إلى ذلك أضاف: "ردنا سيكون مؤلماً على الشعب اللبناني الذي يتخذه حزب الله درعاً بشرياً، ويخبئ تحت منازله مخازن أسلحة وصواريخ".

"لن نتسامح مع أي تموضع إيراني"

بدوره، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تتسامح مع أي تموضع عسكري إيراني في سوريا يهدف إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر، ولن تساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة سواء في سوريا أو لبنان".

وقال نتنياهو: "هناك من يهددنا بدفع ثمن مؤلم في إطار مواجهة، فإن تجسدت تلك التهديدات سيكون ردنا حاسماً بعشرات الأضعاف".

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت في سوريا تكثيفاً للغارات الجوية التي طالت مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، فيما نادراً ما تتبنى إسرائيل تلك الهجمات، إلا أنها غالباً ما تؤكد وتكرر أنها لن تسمح بتموضع إيراني في سوريا يهدد أمنها.

كما هددت جهات إسرائيلية في يناير الماضي أيضاً حزب الله برد قاس إذا ما تحرك على الحدود أو حاول استهداف مواقع ومصالح إسرائيلية، مؤكدة أن لديها خريطة ببنك أهداف في كل لبنان.