.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل: مستعدون لكل السيناريوهات وننصح لبنان بعدم اختبارنا

بيني غانتس

إسرائيل: مستعدون لكل السيناريوهات وننصح لبنان بعدم اختبارنا

بيني غانتس يعلن استعداد تل أبيب لكل السيناريوهات على الجبهة الشمالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، استعداد تل أبيب لكل السيناريوهات على الجبهة الشمالية.

وقال غانتس الاثنين: "ننصح لبنان بعدم اختبارنا".

بيدرسون: 5 جيوش قاتلت على أرض سوريا سوريا بيدرسون: 5 جيوش قاتلت على أرض سوريا

رد مؤلم

يذكر أنه في فبراير الفائت، هددت إسرائيل أنها سترد على أي أفعال يقوم بها حزب الله تهدد أمنها برد قاس يطال لبنان وشعبه أيضاً.

كما شدد غانتس في حينه: "إن تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال، ستكون النتيجة مؤلمة له ولقادته وللأسف للشعب اللبناني أيضاً".

إلى ذلك أضاف: "ردنا سيكون مؤلماً على الشعب اللبناني الذي يتخذه حزب الله درعاً بشرياً، ويخبئ تحت منازله مخازن أسلحة وصواريخ".

عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني (أرشيفية من فرانس برس)
عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني (أرشيفية من فرانس برس)

"لن نتسامح مع أي تموضع إيراني"

بدوره، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تتسامح مع أي تموضع عسكري إيراني في سوريا يهدف إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر، ولن تساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة سواء في سوريا أو لبنان".

وقال نتنياهو: "هناك من يهددنا بدفع ثمن مؤلم في إطار مواجهة، فإن تجسدت تلك التهديدات سيكون ردنا حاسماً بعشرات الأضعاف".

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت في سوريا تكثيفاً للغارات الجوية التي طالت مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، فيما نادراً ما تتبنى إسرائيل تلك الهجمات، إلا أنها غالباً ما تؤكد وتكرر أنها لن تسمح بتموضع إيراني في سوريا يهدد أمنها.

كما هددت جهات إسرائيلية في يناير الماضي أيضاً حزب الله برد قاس إذا ما تحرك على الحدود أو حاول استهداف مواقع ومصالح إسرائيلية، مؤكدة أن لديها خريطة ببنك أهداف في كل لبنان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد