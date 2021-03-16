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الناتو: لدينا مخاوف جدية من سلوك تركيا

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تعبيرية
أردوغان وحزبه

الناتو: لدينا مخاوف جدية من سلوك تركيا

ستولتنبرغ: خلافات لشراء تركيا صواريخ إس 400 وتورطها بأزمات المنطقة

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دبي - قناة العربية

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أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ مخاوفه بشأن سلوكيات تركيا، لكنّه أكّد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.

وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي إنه أعرب عن مخاوفه وإن الحلف يدرك أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا كالقرار التركي بشراء منظومة صواريخ "إس 400" أو تلك المرتبطة بالحقوق الديموقراطية في تركيا.

وكانت أنقرة أثارت غضب عدد من حلفائها في التحالف، المؤلف من 30 عضوا، بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان، وعلى خلفية تورطها في النزاعات داخل سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ.

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وكانت اليونان شددت على ضرورة أن تبدي تركيا حسن نواياها واستعدادها للاستمرار في المحادثات الاستكشافية التي انطلقت مؤخرا.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس إن بلاده لن تقع في فخ تقويض المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وشهدت العلاقات بين البلدين جفاء لمدة خمس سنوات، إلا أن الآونة الأخيرة سجلت اختراقا، بعد أن اجتمع مسؤولون من الجانبين في يناير لمناقشة الخلاف المستمر منذ عشر سنوات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

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