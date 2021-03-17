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دبلوماسي أوروبي: تركيا عطلت التعاون بين أسطولي إيريني والناتو في المتوسط 

إيريني
سفينة من أسطول إيريني

دبلوماسي أوروبي: تركيا عطلت التعاون بين أسطولي إيريني والناتو في المتوسط 

الاتحاد الأوروبي سيمدد عامين مهمته العسكرية في المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

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دبي - قناة العربية

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قال دبلوماسي أوروبي، الأربعاء، إن تركيا عطلت التعاون بين أسطولي إيريني والناتو في البحر المتوسط.

وأفاد الدبلوماسي أن "أسطول إيريني قدم 22 تقريرا سريا عن انتهاك حظر السلاح على ليبيا".

وأعلن مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد عامين مهمته العسكرية في المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، والتي تحمل اسم "إيريني".

وذكر مسؤول أوروبي كبير أن "المفوضية ستتبنى قرارا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها عامين إضافيين حتى مارس 2023".

وأفاد تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة، ونشر الثلاثاء، أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقاً".

وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة، إن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات".

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