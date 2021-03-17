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عقوبات أوروبية مرتقبة على الصين بسبب الإيغور

Real natural fabric flag of China or National Flag of the People's Republic of China and EU European Union flag as texture or background stock photo
علما الاتحاد الأوروبي والصين

عقوبات أوروبية مرتقبة على الصين بسبب الإيغور

سيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان

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بروكسل – فرانس برس

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قالت مصادر دبلوماسية أوروبية اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام السفارة الصينية في برلين في 2019
مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام السفارة الصينية في برلين في 2019

وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل.

وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين إذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الإيغور في شينجيانغ.

مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين في 2020
مظاهرة منددة بتعامل الصين مع الإيغور أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين في 2020
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من جهتها، أبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات على عدة دول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء الاثنين المقبل.

وتشمل العقوبات 11 شخصاً وأربعة كيانات من ست دول بينها الصين. والدول الأخرى المستهدفة هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا وجنوب السودان، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في ميانمار عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.

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