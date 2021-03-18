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وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن 61 عاماً

رئيس تنزانيا

وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن 61 عاماً

كان ماغوفولي من أبرز المشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد

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نيروبي - رويترز

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أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماغوفولي عن 61 عاما بعد أن غاب أسبوعين عن الحياة العامة مثيرا تكهنات بشأن حالته الصحية.

وكان ماغوفولي من أبرز المشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يظهر ماغوفولي علنا منذ 27 فبراير، مما أثار شائعات عن إصابته بكوفيد-19. ونفى مسؤولون أنه مريض في 12 مارس.

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وقالت نائبة الرئيس على محطة (تي.بي.سي) الرسمية "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام حيث كان يتلقى العلاج".

وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يوما من الحداد وتنكيس الأعلام.

وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماجوفولي. وقال في بيان نشره على تويتر "الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا".

ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لباقي ولاية الراحل ماغوفولي البالغة خمس سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية. وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الإفريقية.

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