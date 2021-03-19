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بعد تصريح بايدن "القاتل" عن بوتين.. أردوغان يعلق

رجب طيب أردوغان

بعد تصريح بايدن "القاتل" عن بوتين.. أردوغان يعلق

الرئيس التركي: تصريحات بايدن غير مقبولة

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دبي - العربية.نت

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علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التي وصفه فيها بأنه قاتل.

وقال أردوغان إن هذه التصريحات "غير مقبولة".

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يذكر أن بايدن كان رد على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأربعاء عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل، قائلاً: "أعتقد ذلك"، مما دفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى متدن جديد.

ورد بوتين الخميس على بايدن، حيث أكد أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

كما أضاف: "أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعاً من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال". وتابع: "نحن دوماً نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلاً أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاماً".

يشار إلى أن أنقرة وواشنطن عضوان في حلف شمال الأطلسي، رغم أن بايدن وأردوغان لم يتحدثا معاً منذ وصول بايدن للرئاسة في يناير.

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