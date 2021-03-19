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وزير الإعلام الكويتي الأسبق: مجلس الأمة شر لا بد منه

وزير الإعلام الكويتي الأسبق: مجلس الأمة شر لا بد منه

محمد السنعوسي: الفساد في الكويت أصبح ظاهرة

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دبي - العربية.نت

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وصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، محمد السنعوسي، مجلس الأمة بأنه "شر لا بد منه".

وقال خلال استضافته في برنامج "سؤال مباشر" لهذا الأسبوع، بأنه شارك في تصويت الانتخابات موضحاً أن العبرة ليست في المشاركة وإنما في الاختيار، وأن الديمقراطية في الكويت منقوصة وأن الشعب الكويتي لا يعرف كيف ينتخب وأن من يذهبون لصندوق الانتخاب لديهم مصالح الذاتية وأن شراء الأصوات الانتخابية في الكويت جريمة يعاقب عليها القانون.

كما قال إن النساء في الكويت خذلن النساء وإن المرأة في الانتخابات لا تصوت للمرأة وإنما تذهب للتصويت بأمر الزوج أو الأخ، مؤكداً أن النساء أفضل من الرجال في الكفاءة، وقال إن الفساد في الكويت أصبح ظاهرة وإن مواجهة الفساد ليس بكثرة الهيئات وإنما بالأخلاق متألماً من انعدام هيبة الدولة.

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