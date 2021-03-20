بعد انتهاك البروتوكول.. الصين: حواراتنا مع أميركا بناءة

على الرغم من الخلافات الكثيرة التي كان آخرها اتهام الصين للوفد الأميركي بانتهاك بروتوكول الاستقبال أثناء اجتماع أنكوريج، أكد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، السبت، أن المحادثات مع الأميركيين كانت مفتوحة وبناءة.

وأضاف يانغ جيشي، أن المحادثات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة كانت صريحة وبناءة ومفيدة، إلا أنه لفت إلى أن الخلافات لا تزال موجودة بين الجانبين، وذلك وفقا لقناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية.

الصين: نوايانا صادقة

جاء ذلك بعدما أعلن الوفد الصيني المشارك في اجتماع أنكوريج بولاية ألاسكا، أن وفد الولايات المتحدة الأميركية، انتهك بروتوكول الاستقبال في بداية الاجتماع.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني بالإشارة إلى ممثل وفد جمهورية الصين الشعبية في المحادثات، أن الوفد الصيني وصل بنوايا صادقة إلى اجتماع أنكوريج لإجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة وكان يستعد وفقًا للبروتوكول المتفق عليه مسبقا بين الجانبين.

أميركا: لا نسعى للصراع

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين "لا نسعى إلى الصراع لكننا نرحب بالمنافسة وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

وأبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي في أنكوراج أن الجانب الأميركي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان، فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي للحلفاء.

كما اعتبر أن كلا من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذي يحافظ على الاستقرار العالمي، وفقاً لقوله.

يذكر أن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي ألاسكا كان وصل للقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في أول محادثات رفيعة المستوى لإدارة بايدن مع الصين.