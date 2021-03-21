.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا: خطة لندن النووية غير قانونية.. وعلاقتنا "شبه منتهية"

Waving flag of United Kingdon and Russia stock illustration
علما روسيا والمملكة المتحدة

روسيا: خطة لندن النووية غير قانونية.. وعلاقتنا "شبه منتهية"

السفير الروسي في بريطانيا: ما بقي بين البلدين هي العلاقات الثقافية والاقتصادية فحسب

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اتهم السفير الروسي في لندن، الحكومة البريطانية بمخالفة تعهداتها الدولية من خلال خطتها لزيادة ترسانتها النووية، كما قال إن العلاقات السياسية بين روسيا والمملكة المتحدة "منتهية تقريباً".

وقالت بريطانيا في مراجعة للسياسة الخارجية وسياسات الدفاع نشرت يوم الثلاثاء وصدق عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنها تحتاج لزيادة ترسانتها النووية لمواجهة تهديدات أمنية عالمية آخذة في التطور.

وأضافت بريطانيا في المراجعة، أنها ستزيد الحد الأقصى لمخزونها من الرؤوس النووية إلى 260 من 180. وصنف ذات التقرير روسيا على أنها "أشد خطرا لأمننا" في منطقة أوروبا والأطلسي.

غواصة بريطانية تحمل رأساً نووياً
غواصة بريطانية تحمل رأساً نووياً

وقال الكرملين وقتها، إنه يتأسف للقرار النووي البريطاني، ووصفه بأنه سيضر بالاستقرار الدولي، في حين وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بأنها "ضربة قوية للحد من انتشار الأسلحة عالمياً".

وذهب السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين إلى أبعد من ذلك في مقابلة من المقرر بثها في محطة "إل. بي. سي" الإذاعية الروسية اليوم الأحد، قائلاً إن الخطة تبدو غير قانونية.

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة نُشرت على موقع المحطة، قال كيلين: "تزيدون من عدد الرؤوس الحربية بنسبة 40%. هذا انتهاك لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة والعديد من الاتفاقات الأخرى التي تقول إن المسموح فحسب هو خفض أو تقليص عدد الرؤوس النووية".

السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين
السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين

ودخلت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، وبريطانيا من الدول التي صادقت عليها. وقالت الحكومة البريطانية إن خططها الأخيرة لا تنتهك المعاهدة.

سفير روسيا بواشنطن يعود موسكو.. بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل أميركا أميركا وبايدن سفير روسيا بواشنطن يعود موسكو.. بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل

في سياق آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيلين قوله، إن العلاقات السياسية بين لندن وموسكو "منتهية تقريباً".

وتصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب عدد من الأحداث مثل سجن روسيا للمعارض السياسي أليكسي نافالني وتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في إنجلترا في 2008.

وأضافت الوكالات أن كيلين قال إن ما بقي بين البلدين هي العلاقات الثقافية والاقتصادية فحسب.

ونقلت محطة "إل. بي. سي" الإذاعية عنه قوله، إن المرة الأخيرة التي تحدث فيها إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كانت في ديسمبر 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
شاهد.. نتنياهو يخرج مسرعاً من مطعم عقب سقوط صاروخ بإسرائيل شاهد.. نتنياهو يخرج مسرعاً من مطعم عقب سقوط صاروخ بإسرائيل
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد