مسيرة للأطباء تطلق يوماً جديداً من احتجاجات ميانمار

بدأت مسيرة سلمية، فجر اليوم الأحد، من قبل مهنيين عاملين في المجال الطبي بثاني أكبر مدن ميانمار يوما آخر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

وقتلت قوات الأمن بالرصاص شخصا واحدا على الأقل في مسيرة في مكان آخر.

ومع تزايد خطورة الاحتجاج الجماهيري، تحرك المتظاهرون المناهضون للانقلاب في ماندالاي في وقت مبكر لتقليل مخاطر المواجهة مع قوات الأمن.

من احتجاجات ميانمار من احتجاجات ميانمار

وتحققت الجمعية المستقلة لمساعدة السجناء السياسيين من 247 حالة وفاة على مستوى البلاد مرتبطة بحملة القمع التي أعقبت الانقلاب.

وقالت الجمعية إن الإجمالي الفعلي، بما في ذلك الحالات التي كان التحقق فيها صعبا، ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

كما أكدت الجمعية أنه تم القبض على 2345 شخصا أو توجيه اتهامات إليهم، ولا يزال 1994 منهم محتجزا أو مطلوبا للقبض عليهم.

واصطف نحو 100 طبيب وممرضة وطلبة طب وصيادلة، يرتدون المعاطف البيضاء الطويلة، على طريق رئيسي في ماندالاي لترديد الشعارات وإعلان معارضتهم لانقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة للزعيمة أونغ سان سو تشي.

من احتجاجات ميانمار من احتجاجات ميانمار

نقضت سيطرة الجيش التقدم البطيء نحو الديمقراطية الذي بدأ عندما فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي في انتخابات عام 2015 بعد خمسة عقود من الحكم العسكري.

تعد ماندالاي المركز الرئيسي لمعارضة الاستيلاء على السلطة. لكن في الأسابيع الأخيرة، انخفض عدد المتظاهرين في مواجهة الأعمال المميتة من قبل الشرطة وجنود الجيش، الذين أطلقوا الذخيرة الحية على الحشود.

نفذ المهندسون في ماندالاي، الأحد، ما أطلق عليه اسم "الإضراب بدون بشر"، وهو أسلوب شائع بشكل متزايد يتضمن وضع اللافتات في الشوارع أو الأماكن العامة الأخرى بدلا من المتظاهرين من البشر.

بينما لم تتعرض مسيرة ماندالاي في الصباح الباكر لأي مضايقات من قبل قوات الأمن، قتل متظاهر واحد على الأقل بالرصاص في مونيوا، وهي مدينة أخرى بوسط ميانمار، بحسب موقع "ميانمار الآن" الإخباري على الإنترنت والعديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلا عن طبيب في مونيوا، عرف موقع "ميانمار الآن" الضحية باسم مين مين زاو، الذي أصيب برصاصة في رأسه بينما كان يساعد في تجميع الحواجز للاحتجاج اليوم الأحد.

كانت جميع الوفيات تقريبا منذ الانقلاب ناتجة عن إطلاق النار على الضحايا، وفي كثير من الحالات كانت الإصابات في الرأس.

وتلقت قضية المقاومة خلال عطلة نهاية الأسبوع دعما من مظاهرات في عدة أماكن في الخارج، بما في ذلك طوكيو وتايبيه في تايوان وتايمز سكوير في مدينة نيويورك.