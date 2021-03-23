أردوغان يضيّق الخناق أكثر.. تحقيق مع رئيس حزب معارض

في إطار سياسة التضييق على المعارضين، يواجه الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مدحت سانجار تحقيقاً، بسبب خطابه خلال احتفالات عيد النوروز في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم الأحد الماضي.

في التفاصيل، فتح مكتب المدعي العام في ديار بكر تحقيقاً ضد سانجار بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

فقد أجرى مكتب النائب العام في ديار بكر في احتفالات عيد النوروز في الولاية ذات الأغلبية الكردية، وتم اعتقال 13 شخصاً بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، الاثنين.

وأكدت وسائل إعلام، اتخاذ إجراءات قانونية ضد 81 شخصاً شاركوا في الاحتفالات، ولا تزال الإجراءات ذات الصلة بشأن 13 معتقلاً جارية في مديرية الأمن.

أهان أردوغان فسجن!

يشار إلى أن محكمة في إسطنبول كانت حكمت، الاثنين، على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات دميرتاش في مطار أتاتورك بإسطنبول عام 2015 لدى عودته من روسيا.

فقد أوقفت الشرطة التركية الجمعة عشرات من قادة حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائياً، وفق ما أفاد الحزب ووسائل إعلام.

التماس للمحكمة الدستورية

وكان النائب العام التركي قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يطالب فيه بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع الإرهاب.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدّمها، أن تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط بشكل عضوي مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.

إلى ذلك، يطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.