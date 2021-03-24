بلينكن لأنقرة: لا تحتفظوا بمنظومة إس 400 الروسية

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، حثّ أنقرة خلال اجتماع مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، على عدم الاحتفاظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأضاف البيان أن بلينكن عبر أيضا خلال أول لقاء يجمعه بنظيره التركي عن قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري.

وقال البيان أيضا إن الجانبين ناقشا المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان والمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان والديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أن صفقة منظومة الدفاع الروسية إس 400 اكتملت.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط ، إضافة إلى تجديد تشاووش أوغلو دعوته للولايات المتحدة بخصوص المنظمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"غولن".

والثلاثاء، بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو"، اجتماعهم المباشر الأول بمقر الحلف في بروكسل.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول وجها لوجه لوزراء خارجية الحلف بعد نحو عام من اللقاءات عبر "فيديو كونفرانس"، بسبب انتشار جائحة كورونا.