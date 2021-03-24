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نتنياهو يتصدر نتائج انتخابات إسرائيل.. "حققت فوزا كبيرا"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتصدر نتائج انتخابات إسرائيل.. "حققت فوزا كبيرا"

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دبي - العربية.نت

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تصدّر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات التشريعية الرابعة في غضون سنتين في إسرائيل، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ). وبالتالي، سيكون نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.

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وقال: "حققت فوزا كبيرا في الانتخابات الإسرائيلية"، ووصفها بالانتصار العظيم.

ووفق الاستطلاعات، حصل الليكود على 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 إلى 18 مقعدا.

عدد مماثل

كما بينت الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على ثمانية إلى تسعة مقاعد، كما سيحصل حزب شاس الديني المتشدد لليهود الشرقيين على عدد مماثل.

وسيحصل كل من حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على سبعة إلى ثمانية مقاعد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت.

وفي حال انضم بينيت الذي يعتبر حزبه الجهة المرجحة في الكنيست، إلى نتانياهو، سيكون ذلك كافيا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لتشكيل حكومة يمينية. ويختلف بينيت مع نتنياهو على إدارته للأزمة السياسية.

نتنياهو وزوجته
نتنياهو وزوجته

كما سيحصل حزب يهدوت هتوراه الديني لليهود الغربيين على ستة إلى سبعة مقاعد، وكذلك الحزب الديني الصهيوني بقيادة ايتمار بن غفير المعادي للعرب، وحزب ميرتس اليساري الصهيوني.

وسيتم نشر النتائج الرسمية غير النهائية ليلا. وأعلنت اللجنة الانتخابية أنها قد تعلن النتائج النهائية الجمعة.

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