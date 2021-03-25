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أردوغان: مصممون على زيادة عدد أصدقائنا وإنهاء الخصومة

الرئيس رجب طيب أردوغان
الرئيس رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: مصممون على زيادة عدد أصدقائنا وإنهاء الخصومة

الرئيس التركي يؤكد خلال المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية": سننهي الخصومات لتحويل المنطقة إلى "واحة سلام"

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العربية.نت

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة، لتحويل منطقتها إلى "واحة سلام"، بحسب تعبيره وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.

جاء ذلك في معرض حديثه عن علاقات تركيا الخارجية، الأربعاء، خلال مشاركته بالمؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة.

الرئيس التركي أردوغان من المؤتمر
الرئيس التركي أردوغان من المؤتمر

وشدّد أردوغان على أن "حزب العدالة والتنمية" تمكن - منذ توليه السلطة قبل 19 عامًا - من تعزيز وتنويع الأدوات التي تمتلكها تركيا في السياسة الخارجية.

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وأوضح أن حزبه قام أيضًا بتنفيذ سياسات انفتاح تجاه مناطق عدة مثل إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وتابع بالقول: "نعتقد أنه ليست لدينا مشكلة لا يمكن حلها مع أي دولة تحترم المصالح الوطنية لبلدنا".

وقال: "مصممون على زيادة عدد أصدقائنا وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة لتحويل منطقتنا إلى واحة سلام".

وأردف: "تركيا بصفتها دولة تريد الثقة والاستقرار لنفسها وللعالم أجمع، مستعدة بكل قوتها لمرحلة ما بعد الوباء".

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