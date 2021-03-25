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أطباء بلا حدود: شاهدنا جنوداً إثيوبيين يعدمون 4 مدنيين في تيغراي

أرشيفية

أطباء بلا حدود: شاهدنا جنوداً إثيوبيين يعدمون 4 مدنيين في تيغراي

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العربية.نت، وكالات

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قالت منظمة أطباء بلا حدود للإغاثة الطبية، اليوم الخميس، إن موظفين لديها كانوا يتنقلون في إقليم تيغراي الإثيوبي شاهدوا جنوداً وهم يقتلون أربعة مدنيين، ودانت العنف في الصراع الذي استمر خمسة أشهر.

وتسبب القتال الذي نشب بين قوات الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم، في مقتل الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في المنطقة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.

سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
2 صور سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
2 صور
سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
سكان من تيغراي (أرشيفية- فرانس برس)
سكان من تيغراي (أرشيفية- فرانس برس)



وعلى الرغم من إعلان الحكومة انتصارها في أواخر نوفمبر، إلا أن المعارك استمرت. وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن انعدام الأمن يمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت أطباء بلا حدود إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارة تحمل بوضوح علامة المنظمة بين مقلي عاصمة إقليم تيغراي ومدينة أديجرات يوم الثلاثاء، عندما صادفوا ما بدا أنها تبعات كمين نصب لقافلة من الجيش الإثيوبي.



وقالت المنظمة في بيان "المركبات العسكرية كانت لا تزال مشتعلة".

وأضافت أن الجنود الإثيوبيين أوقفوا سيارة المنظمة وحافلتي نقل صغيرتين كانتا تسيران خلفها.

وقالت "أجبر الجنود ركاب الحافلتين بعد ذلك على الترجل، وتم فصل الرجال عن النساء وسمح لهن بالرحيل. وبعد ذلك بقليل تم قتل الرجال".

ولم يستجب بعد المتحدث باسم قوة الطوارئ الحكومية في تيغراي ولا المتحدثة باسم رئيس الوزراء ولا الإدارة الانتقالية في تيغراي لطلبات للتعليق على الواقعة.

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
3 صور أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
3 صور
أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
لاجئون من تيغراي في السودان
لاجئون من تيغراي في السودان
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم أم ركوبة بمحافظة القضارف شرق السودان يوم 28 نوفمبر
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم أم ركوبة بمحافظة القضارف شرق السودان يوم 28 نوفمبر



وقالت أطباء بلا حدود إن موظفيها شاهدوا جثث مَنْ قتلوا على جانب الطريق.

وأضافت أن مجموعة أخرى من الجنود أوقفت بعد ذلك المركبة التي تقل موظفيها وجرت السائق لخارجها ووجهت له ضربات بمؤخرة بندقية وهددت بقتله، قبل أن يسمح له بأن يقود عائدا إلى مقلي.

واعترف رئيس الوزراء أبي أحمد هذا الأسبوع للمرة الأولى بأنه جرى ارتكاب فظائع خلال القتال كالاغتصاب، ووعد بمعاقبة مرتكبيها.

وقال أبي يوم الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان "ستتم محاسبة أي فرد من قوات الدفاع الوطني ارتكب (جريمة) اغتصاب ونهب ضد أخواتنا من أبناء تيغراي".

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