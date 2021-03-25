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إصابة سفينة تجارية إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب

توضيحية

إصابة سفينة تجارية إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب

مراسل العربية: طاقم أجنبي وليس إسرائيليا كان على متن السفينة التي استهدفت في بحر العرب

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قالت الخارجية الإسرائيلية إنها ستحقق في تقارير عن استهداف إحدى السفن التجارية الإسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أن إيران أطلقت صاروخا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، مما تسبب بأضرار في السفينة.

فيما أفاد مراسل العربية بأن طاقماً أجنبياً وليس إسرائيلياً كان على متن السفينة التي استهدفت في بحر العرب.

طبيعة الأضرار

ولم يحدد التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.

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وذكرت أن جهاز الأمن الإسرائيلي أُبلغ بالواقعة، وكذلك أصحاب الشركة التي تملك السفينة ويقع مقرها الرئيسي في ميدنة حيفا.

وأشارت إلى أنه تقرر استمرار السفينة في الإبحار على طريق الملاحة البحرية المؤدي إلى الهند، حيث سيتم معالجة الأضرار.

أبعاد الاستهداف الإيراني

وتعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على دراسة أبعاد الاستهداف الإيراني، فيما تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل بضرب السفن الإسرائيلية في بحر العرب ومياه الخليج العربي.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير أوردته في 11 مارس الجاري، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، يعتقد أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا، وذلك خوفا من أن تمول من أرباح النفط الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط.

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