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مقتل أكثر من 300 شخص منذ انقلاب ميانمار.. ربعهم بطلقة بالرأس

The mother (C) of Khant Nyar Hein reacts at his funeral in Yangon on March 16, 2021, after the first year medical student was shot dead during a crackdown by security forces on protesters taking part in a demonstration against the military coup.
سيدة تبكي خلال جنازة ابنها الذي قتل في الاحتجاجات في يانغون

مقتل أكثر من 300 شخص منذ انقلاب ميانمار.. ربعهم بطلقة بالرأس

المجلس العسكري من جهته يؤكد أن 164 متظاهراً فقط و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء

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لندن - رويترز

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قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 300 شخص في محاولات لقمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري، الذي وقع في أول من فبراير، حسب ما أظهرته بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية.

وتفيد هذه البيانات أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.

عائلة تحتضن جثة مراهق قتل في الاحتجاجات في مندالاي
عائلة تحتضن جثة مراهق قتل في الاحتجاجات في مندالاي

من جهته، قال متحدث باسم المجلس العسكري إن 164 متظاهراً فقط و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار. ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.

وقالت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة: "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي" في ميانمار.

من جنازة طفلة قتلها الأمن في مندالاي
من جنازة طفلة قتلها الأمن في مندالاي

وأكدت الجمعية أن ما يقرب من 3000 فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب. وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس الحالي.

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وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.

وكانت "منظمة العفو الدولية" قد قالت هذا الشهر إن "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".

وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويؤكد أن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديداً للأمن القومي.

وما يقرب من 90% من القتلى من الذكور. وحوالي 36% منهم كانوا في سن الـ24 عاماً أو أقل.

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