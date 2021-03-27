.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غرق مسؤولين سودانيين بوادي حلفا نتيجة سوء الأحوال الجوية 

علم السودان - أرشيفية

غرق مسؤولين سودانيين بوادي حلفا نتيجة سوء الأحوال الجوية 

مدير الجمارك في حلفا ووكيل النائب العام وضابط مكافحة التهريب نجوا بمعية 5 آخرين من الحادثة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أدت الأحوال الجوية السيئة إلى غرق قارب يقل مسؤولين أمنيين بمحلية وادي حلفا، كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين.

وكان القارب يحمل المدير التنفيذي لمحلية حلفا، ومدير الجوازات، ومدير الشرطة، وأعضاء اللجنـة الأمنيـة، فقد بعضهم، في وقت نجا فيه البعض الآخر.

واستعانت السلطات السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب.

مفاجأة.. 20 متوفى بحادث قطاري مصر مصر مفاجأة.. 20 متوفى بحادث قطاري مصر "عادوا للحياة"

وساهمت الأحوال الجوية السيئة في غرق المركب، دون مرافقة فرق إنقاذ سودانية للوفد.

وأكد مصدر شرطي سوداني بالولاية الشمالية لـ"لعربية" و"الحدث" وفاة ثلاثة مسؤولين على الأقل في حادثة غرق قارب بنهر النيل بمحلية وداي حلفا شمالي السودان.

وقال المصدر إن القارب كان يحمل على متنه أعضاء اللجنة الامنية للمحلية وعددهم 13 شخصا فقد منهم 5 أشخاص مبينا أنه تم العثور على سائق القارب مصاباً بسبب المحرك، كما تم العثور على جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا فقط حتى الآن.

وأشار المصدر الى أن فرق الإنقاذ النهري تطوف الشريط النيلي للعثور على بقية الجثامين وعلى رأسهم مدير مخابرات الجمارك ومنسوبي الشرطة والجيش.

وأوضح المصدر أن مدير الجمارك في حلفا ووكيل النائب العام وضابط مكافحة التهريب نجوا بمعية 5 آخرين من الحادثة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد