.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فايز الطراونة: سوريا أرادت المشاركة بمفاوضات السلام من دون التوصل لاتفاق

فايز الطراونة: سوريا أرادت المشاركة بمفاوضات السلام من دون التوصل لاتفاق

الطراونة تطرق إلى الإشكالية التي طرحتها زيارة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى واشنطن

متابع الغاء المتابعة

دبي _ قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثانية من رباعية برنامج الذاكرة السياسية يكشف رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة أن سوريا كانت تريد المشاركة في مفاوضات السلام مع إسرائيل من دون التوصل إلى اتفاق معها.

وعزا الطراونة السبب إلى كون المطالبة باستعادة الجولان كان يستتبع حُكماً انسحاب القوات السورية من لبنان، وبلاد الأرز كانت أكثر مردوداً على دمشق من الجولان.

الذاكرة السياسية | فايز الطراونة - رئيس الحكومة الأردنية الأسبق - الجزء الأول الذاكرة السياسية الذاكرة السياسية | فايز الطراونة - رئيس الحكومة الأردنية الأسبق - الجزء الأول

فايز الطراونة الذي كان سفيرا للأردن في واشنطن في العام 1993 يقول إنه تفاجأ بقراءة نص اتفاق أوسلو في الصحف الأميركية مؤكّدا أن بلاده وحتى الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن لم يكونا على علم بمفاوضات أوسلو التي كانت تسير بالتوازي مع مفاوضات واشنطن.

ويتطرق الطراونة في الحلقة إلى الإشكالية التي طرحتها زيارة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى واشنطن والخشية التي سادت وقتها من احتمال تقدّم أحد الأشخاص بطلب توقيفه وكيف طلب دنيس روس المسؤول الأميركي عن مسيرة السلام في عهد كلينتون من الطراونة منح عرفات والوفد المرافق له الحصانة الدبلوماسية قبل أن يتراجع عن هذا الطلب لاحقاً باعتبار أنه لا يجوز توقيف شخص أت لتوقيع اتفاق سلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية
اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور! اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور!

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تعليق جهود قطر السفينة العالقة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تعليق جهود قطر السفينة العالقة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية

قبل أن تذهب

طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند
طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند

اكتشف المزيد