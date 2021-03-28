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الأردن يمدد العمل بساعات الحظر.. والإغلاق حتى 15 مايو

أردنيون يخضون لفحص كورونا في العاصمة الأردنية

الأردن يمدد العمل بساعات الحظر.. والإغلاق حتى 15 مايو

الأردن الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد خلال الأسبوع الحالي

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، اليوم الأحد تمديد العمل بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل يوم الجمعة والإبقاء على القطاعات المغلقة حتى 15 أيار المقبل.

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إلى ذلك، أشار الناطق باسم الحكومة الأردنية من وصول البلاد إلى مستويات مقلقة من انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد خلال الأسبوع الحالي.

ويشهد الأردن ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19.

وسجل الأردن أعدادا أكبر، مقارنة بمعظم جيرانه، في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بعد زيادة كبيرة في الشهرين الماضيين بسبب انتشار سريع لسلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، بعد شهور من النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس.

وقالت الحكومة إن 3334 مصابا يعالجون في مستشفيات تواجه أزمة نظرا لأن بعض عنابر العزل امتلأت عن آخرها خاصة في العاصمة والمحافظات المحيطة، حيث يقطن أكثر من 60 بالمئة من سكان المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين نسمة.

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