داوود أوغلو لأردوغان: أنت تبيع الأحلام

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، الصور التي ظهرت من مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير حيث غابت قواعد التباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع إصابات المصابين بكورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية، و انتقد كذلك تصريحات الإصلاح التي تحدث عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال في كلمة له، إن الحكومة لم يتبقى لديها شيء سوى بيع الأحلام، وخاطب أردوغان "لا توجد ملفات يمكنك عرضها واستغلالها، أنت لا تعمل وفق الحقائق، لقد حولت الإدارة الحكومية إلى مسلسلات قدمتها للقنوات التلفزيونية، كل ما تفعله هو بيع الأحلام".

غير عقلانية

كما علق على إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بالقول "استيقظنا الأسبوع الماضي على زلزال منتصف الليل في جميع أنحاء تركيا، زلزال اقتصادي، عملية غير عقلانية، جنون لا يستطيع أي عقل تقبله".

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من يوم السبت 20 مارس الجاري محافظ البنك المركزي "ناجي أغبال"، ما أدى إلى فقدان الليرة التركية 17% من قيمتها.

وذكر داوود أوغلو أن تركيا كانت تنتظر قائمة الإصلاحات المتوقعة من مؤتمر العدالة والتنمية وليس إصلاحات بيرات ألبيراق، في إشارة الى إقالة محافظ البنك المركزي والذي تقول المعارضة إنه من خصوم صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق.

وقال "يتطلب بيان الإصلاح رؤية ديمقراطية وقانون وعدالة، بيان الإصلاح يكتب في عالم الحقائق وليس في الأحلام، في واقع الأمر ظهر لنا إصلاح بيرات البيرق".

بؤرة الفتنة

كما أشار إلى أنه عقب إقالة "أغبال" بدأ بالعمل من أجل تصدير شخصية بيرات ألبيراق من جديد في القصر الجمهوري ووسائل الاعلام، مضيفاً في هذا الصدد "لو قامت وسائل الإعلام المعارضة قبل عملية الإقالة بانتقاد محافظ البنك المركزي لكانوا أسموها بؤرة الفتنة، لكن الوسائل التي كتبت كانت مقربة من الحكومة ويديرها بيرات ألبيراق".

وعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤتمره العادي السابع يوم الأربعاء الماضي، حيث أعاد المؤتمر انتخاب أردوغان رئيساً للحزب وشكل مجلساً مركزياً جديداً للحزب، وعرض أردوغان خلال المؤتمر سلسلة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية والحقوقية انتقدتها المعارضة فيما بعد.