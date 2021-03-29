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يغرق كالتايتانيك ومسؤولوه يتنازعون.. لبنان عند الهاوية

متظاهرة تحمل رسما يظهر زعيم حزب الله وعون وبري جاثمين على العلم اللبناني (أرشيفية فرانس برس)

يغرق كالتايتانيك ومسؤولوه يتنازعون.. لبنان عند الهاوية

برلمان لبنان: البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة

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دبي - العربية.نت

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بينما تستمر الخلافات بين المسؤولين وقادة الأحزاب الكبرى في البلاد، لاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، حول الحصص وتوزيع الوزارات، بينما يغرق اللبنانيون في أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وغير مسبوقة منذ عقود، حذر رئيس البرلمان، نبيه بري، من ضياع البلاد

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وقال رئيس حركة أمل الذي يشارك أيضا وراء الكواليس مع غيره بطبيعة الحال من الأحزاب في البلاد، في تقاسم الوزارات في افتتاح جلسة للبرلمان، اليوم الاثنين، "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تايتانيك من دون استثناء".

أزمة طاحنة وتقاذف اتهامات

يأتي هذا فيما يشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وبدون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن البلاد من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية. إلا أن الخلاف المستعر بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية لا يزال يحول منذ أشهر دون تشكيل حكومة جديدة، فيما يتقاذف الطرفان الاتهامات بالتعطيل.

رئيس جمهورية لبنان ميشال عون والحكومة سعد الحريري (أرشيفية- فرانس برس)
رئيس جمهورية لبنان ميشال عون والحكومة سعد الحريري (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أنه مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة تزامناً مع أزمة سيولة حادة، وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، أصبح أكثر من 55% من اللبنانيين فقراء، وأكثر من 25% تحت خط الفقر، ما يعني أن دخلهم لا يكفي لتوفير الغذاء الصحي والسليم، وهذه النسب تتصاعد تدريجياً بالتوازي مع انهيار سعر صرف الليرة بشكل مستمر منذ أشهر.

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