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الخارجية الإيطالية تستدعي سفير موسكو إثر قضية تجسس

تعبيرية

الخارجية الإيطالية تستدعي سفير موسكو إثر قضية تجسس

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العربية.نت، وكالات

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أعلنت الخارجية الإيطالية الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في روما بعدما أعلنت الشرطة توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سريّة".

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وقالت في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أنه "مساء أمس" (الثلاثاء) قامت قوات الأمن بـ"توقيف ضابط في سلاح البحرية" إضافة إلى ضابط روسي.

وأعلنت قوات الدرك الوطنية الإيطالية "كارابينيري"، اليوم الأربعاء 31 مارس، أن مسؤولًا بالجيش الروسي وقبطانًا في البحرية الإيطالية اعتقلا للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وقالت الشرطة، في بيانٍ، إن "كارابينييري تدخل خلال اجتماع سري بين الاثنين فور نقل الضابط الإيطالي وثيقة مقابل مبلغ مالي".

وأضافت الشرطة الإيطالية أن "كلاهما متهم بجرائم خطيرة مرتبطة بالتجسس وأمن الدولة"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

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