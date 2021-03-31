انتشال مسجل صوت طائرة "بوينغ" إندونيسية في يناير

انتشل غواصو البحرية الإندونيسية "مسجل الصوت" الخاص بقمرة القيادة للطائرة التابعة لشركة "سريويجايا"، والتي تحطمت في بحر غاوة في يناير الماضي، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الأربعاء.

وأسفر الحادث حينها عن مقتل جميع ركاب الطائرة، وعددهم 62 شخصاً.

وقال بودي كاريا سومادي، وزير النقل الإندونيسي، اليوم الأربعاء، إن الغواصين استعادوا مسجل الصوت في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مكان استعادة مسجل بيانات الرحلة في وقت سابق. ولم يتم الكشف حتى الآن عن محتويات المسجلين.

ويمكن للمسجل أن يساعد المحققين في تحديد سبب سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-500، في المحيط وسط هطول أمطار غزيرة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا في التاسع من يناير.

وإذا كان مسجل الصوت غير تالف، فقد يعرف المحققون عن طريقه ما كان الطيارون يقومون به، أو ما فشلوا في القيام به، لاستعادة السيطرة على الطائرة أثناء رحلتها القصيرة.