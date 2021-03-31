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انتشال مسجل صوت طائرة "بوينغ" إندونيسية في يناير

A part of the black box of Sriwijaya Air flight SJ 182, which crashed into the sea at the weekend off the Jakarta coast, is seen after it was retrieved, in Jakarta, Indonesia, January 12, 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
الصندوق الأسود الأول للطائرة المنكوبة والذي تم انتشاله في 12 يناير
بوينغ

انتشال مسجل صوت طائرة "بوينغ" إندونيسية في يناير

يمكن للمسجل أن يساعد المحققين في تحديد سبب سقوط الطائرة في المحيط وسط هطول أمطار غزيرة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا

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جاكرتا – أسوشييتد برس

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انتشل غواصو البحرية الإندونيسية "مسجل الصوت" الخاص بقمرة القيادة للطائرة التابعة لشركة "سريويجايا"، والتي تحطمت في بحر غاوة في يناير الماضي، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الأربعاء.

من عمليات البحث في بحر جاوة بعد تحطم الطائرة
من عمليات البحث في بحر جاوة بعد تحطم الطائرة

وأسفر الحادث حينها عن مقتل جميع ركاب الطائرة، وعددهم 62 شخصاً.

وقال بودي كاريا سومادي، وزير النقل الإندونيسي، اليوم الأربعاء، إن الغواصين استعادوا مسجل الصوت في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مكان استعادة مسجل بيانات الرحلة في وقت سابق. ولم يتم الكشف حتى الآن عن محتويات المسجلين.

من حطام الطائرة المنكوبة
من حطام الطائرة المنكوبة
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ويمكن للمسجل أن يساعد المحققين في تحديد سبب سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-500، في المحيط وسط هطول أمطار غزيرة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا في التاسع من يناير.

وإذا كان مسجل الصوت غير تالف، فقد يعرف المحققون عن طريقه ما كان الطيارون يقومون به، أو ما فشلوا في القيام به، لاستعادة السيطرة على الطائرة أثناء رحلتها القصيرة.

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