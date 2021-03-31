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واشنطن: عملياتنا العسكرية من المتوسط تظهر التزامنا بأمن المنطقة

البحرية الأميركية
2 صور البحرية الأميركية
2 صور
البحرية الأميركية
البحرية الأميركية
البحرية الأميركية
البحرية الأميركية

واشنطن: عملياتنا العسكرية من المتوسط تظهر التزامنا بأمن المنطقة

البحرية الأميركية: حاملة الطائرات أيزنهاور بدأت عمليات قتالية ضد داعش من المتوسط

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العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أكدت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عملياتها العسكرية من المتوسط تظهر التزام واشنطن بأمن المنطقة، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات أيزنهاور بدأت عمليات قتالية ضد داعش من المتوسط.

وتابعت البحرية الأميركية القول: "نحن قادرون على توفير خيارات لبلدنا وحلفائنا لردع أي اعتداء وتعطيل الأمن البحري والاستقرار الإقليمي".

وكانت البحرية الأميركية قد أجرت تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

سفينة تابعة لأسطول البحرية الأميركية
سفينة تابعة لأسطول البحرية الأميركية

ويشهد تمرين المجموعة على "الحرب في بحر العرب" قيام سفن من الدول الأربع بإجراء تدريبات في بحر العرب وخليج عمان. تشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، وكذلك سفينة الهجوم البرمائية يو إس إس ماكين آيلاند. كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية ليوبولد والمدمرة اليابانية أرياكي، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

وسط توتر مع إيران.. أميركا تقود مناورات بحرية مشتركة بالشرق الأوسط أميركا الشرق الأوسط وسط توتر مع إيران.. أميركا تقود مناورات بحرية مشتركة بالشرق الأوسط

الاتفاق النووي

تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس، دونالد ترمب، في 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي. مع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق - مدعومة من إيران على الأرجح - في استهداف المصالح الأميركية.

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