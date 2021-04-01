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حاملتا طائرات أميركية وفرنسية تباشران عملياتهما ضد داعش

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول
داعش

حاملتا طائرات أميركية وفرنسية تباشران عملياتهما ضد داعش

الحاملة شارل ديغول تقود عمليات التحالف ضد داعش والحاملة الأميركية "أيزنهاور" تباشر عملياتها من المتوسط.

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دبي _ قناة العربية

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تسلمت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" قيادة القوة البحرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فيما باشرت الحاملة الأميركية "أيزنهاور" عملياتها من المتوسط.

وأضافت الوزيرة أن فرنسا تخُلُف الولايات المتحدة في قيادة الُمهمة، ما يُظهر إصرار التحالف على التصدي للتنظيم.

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تقاتل عصابات داعش
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تقاتل عصابات داعش

وتقود الحاملة شارل ديغول المهمة بعد وصولها إلى أبوظبي، وترافق حاملة الطائرات فرقاطتان وسفينة إمداد فرنسية وفرقاطة بلجيكية.

وأفاد بيان وزارة الجيوش الفرنسية أن المجموعة البحرية الجوية ستتولى كل المهمات لاستمرارية حضور التحالف.

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

وأضاف أن منطقة الخليج جزء من الاستقرار الإقليمي، وأن الحضور الفرنسي يتيح تقييم الوضع مباشرة.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية أن المهمة تشمل أيضا ضمان حرية الملاحة في الخليج.

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إلى ذلك أعلنت البحرية الأميركية أن مجموعة حاملة الطائرات "دوايت ايزنهاور" بدأت عملياتٍ قتالية دعما للتحالف ضد داعش من شرق البحر المتوسط.

وذكرت البحرية الأميركية أن عملياتها العسكرية تظهر التزام واشنطن بأمن المنطقة.

وكان أسطول العمليات السادس الأميركي أعلن منتصف الشهر الحالي أن مجموعة سفن أميركية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، دخلت مياه شرق المتوسط لإجراء تدريبات مع اليونان.

حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور
حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور
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