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اليونان: تصرفات تركيا المستفزة تجلب عدم الاستقرار

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اليونان: تصرفات تركيا المستفزة تجلب عدم الاستقرار

رئيس أركان الجيش اليوناني يرحب باعتراف واشنطن بتبعية جزر متنازع عليها في المتوسط لليونان

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دبي - العربية.نت

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بعد قيام سفينتين تركيتين بدفع زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية، قال رئيس أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس، اليوم الجمعة، إن تصرفات تركيا المستفزة تجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة.

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إلى ذلك، عبر عن ترحيبه لاعتراف واشنطن بأن جميع الجزر تابعة للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان.

تصعيد متوقع في بحر إيجة

من جهتها، اتهمت وزارة الهجرة اليونانية الجمعة تركيا بمحاولة التسبب في"تصعيد" في بحر إيجه، "بمناورات خطيرة" وتشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان: "هذا الصباح، أبلغ خفر السواحل اليوناني عن عدة حوادث رافق فيها خفر السواحل والبحرية التركية قوارب هشة للمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، في محاولة للتسبب في تصعيد مع اليونان".

سفينة تركية قبالة اليونان (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة تركية قبالة اليونان (أرشيفية- فرانس برس)

مناورات خطيرة

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن سابقا أن إحدى دورياته البحرية بالقرب من جزيرة ليسبوس تعرضت "لمضايقات" من زورق تركي كان يؤدي "مناورات خطيرة".

ونشر مقطع فيديو يظهر قاربا لخفر السواحل التركي يقترب بشكل خطير من القارب اليوناني إلى حد جعله يهتز.

وحسب خفر السواحل، حاولت قوارب الدورية التركية مرتين، مساعدة زوارق مهاجرين على دخول المياه الإقليمية اليونانية. وفي أحد الحادثين، حاولت دوريتان تركيتان "دفع" زورق مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.

وتريد أثينا من أنقرة مراقبة طرق الهجرة بشكل أفضل، وأن تستعيد من الجزر اليونانية 1450 شخصا رفضت طلبات اللجوء التي قدموها.

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