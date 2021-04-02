حوادث قطارات هزت العالم.. وشهدت أعلى معدل قتلى

مشاهد مؤلمة هنا ولقطات مروعة هناك هزت العالم أجمع في العقد المنصرم بسبب حوادث القطارات. فاليوم الجمعة قتل ما لا يقل عن 41 شخصا وأصيب أكثر من 60 في تايوان عندما خرج قطار عن مساره في نفق بعد أن اصطدم بشاحنة، في أسوأ كارثة في السكك الحديدية تشهدها الجزيرة في العقود الأربعة الأخيرة.

وفيما يلي قائمة بحوادث قطارات حول العالم شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى خلال العقد المنصرم:

31 أكتوبر 2019 - رحيم يار خان في باكستان. مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا وإصابة 30 آخرين بسبب حريق في قطار ركاب.

5 سبتمبر 2019 - إقليم تنجانيقا في الكونغو. قتل أكثر من 50 شخصاً عندما خرج قطار ركاب عن مساره.

19 أكتوبر 2018 - أمريتسار في الهند. قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 200 عندما اصطدم قطار بحشد يحتفل بمهرجان.

25 نوفمبر 2016 - سمنان في إيران. مقتل 49 شخصا وإصابة 103 بجروح عندما اصطدم قطار ركاب خرج عن مساره بقطار ركاب معطل.

20 نوفمبر 2016 - بوخرايان في الهند. سقوط 150 قتيلا و150 جريحا عندما خرج قطار ركاب عن القضبان.

21 أكتوبر 2016 - إسيكا في الكاميرون. قتل 79 شخصا وأصيب أكثر من 550 عندما خرج قطار عن مساره.

24 يوليو 2013 - سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا. مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا وإصابة 140 بجروح عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره في منعطف.

17 نوفمبر 2012 - منفلوط في مصر. مقتل ما لا يقل عن 50 طفلا عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية.

22 فبراير 2012 - بوينس آيرس في الأرجنتين. مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح عندما اصطدم قطار بمصد.

10 يوليو ‭‭‭ ‬‬‬2011 - فاتيبور في الهند. 70 قتيلا وأكثر من 300 جريح عندما خرج قطار بريد عن القضبان.