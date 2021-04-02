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دعوة أوروبية للقيادة اللبنانية.. "أسرعوا بتشكيل حكومة"

دعوة أوروبية للقيادة اللبنانية.. "أسرعوا بتشكيل حكومة"

الخلافات مستمرة بين المسؤولين وقادة الأحزاب الكبرى في البلاد لا سيما بين عون والحريري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة القيادة اللبنانية إلى تحمل المسؤولية عبر الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وقال إن "لبنان يمر بفترة حرجة وأزمات البلاد المتعددة ما زالت تتفاقم".

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يذكر أن الخلافات تستمر بين المسؤولين وقادة الأحزاب الكبرى في البلاد، لاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، حول الحصص وتوزيع الوزارات، بينما يغرق اللبنانيون في أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وغير مسبوقة منذ عقود.

يأتي هذا فيما يشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

ميشال عون وسعد الحريري (أرشيفية من فرانس برس)
ميشال عون وسعد الحريري (أرشيفية من فرانس برس)

وبدون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن البلاد من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية. إلا أن الخلاف المستعر بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية لا يزال يحول منذ أشهر دون تشكيل حكومة جديدة، فيما يتقاذف الطرفان الاتهامات بالتعطيل.

يشار إلى أنه مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة تزامناً مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، أصبح أكثر من 55% من اللبنانيين فقراء، وأكثر من 25% تحت خط الفقر، ما يعني أن دخلهم لا يكفي لتوفير الغذاء الصحي والسليم، وهذه النسب تتصاعد تدريجياً بالتوازي مع انهيار سعر صرف الليرة بشكل مستمر منذ أشهر.

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