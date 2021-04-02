شاهد.. حادث قطار مرعب في تايوان يخلف قتلى وجرحى

اصطدم قطار ركاب بشاحنة على القضبان وخرج عن مساره جزئياً خارج نفق للسكك الحديدية على طول الساحل الشرقي لتايوان يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً وإصابة أكثر من 60، وفق الشرطة المحلية. وكان الناجون يتسلقون النوافذ والأسطح للوصول إلى بر الأمان.

من جهتهم، قال مسؤولون في مقاطعة هوالين إن جهود الإنقاذ مستمرة. ووقع الحادث بالقرب من منطقة توروكو جورج ذات المناظر الخلابة في حوالي الساعة 9 صباحا في عطلة عامة.

كما ذكرت وسائل إعلام أن 350 راكباً كانوا على متن القطار.

إلى ذلك أفادت الأنباء أن شاحنة سقطت من جرف أعلى وسقطت على القضبان حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق. ومع استمرار انحصار معظم القطار في النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان.

وأضافت إدارة الإنقاذ بمحافظة هوالين أن الشاحنة اصطدمت على ما يبدو بعد خروج القاطرة، مما تسبب في أكبر ضرر للعربات من 1 إلى 5.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص في مكان الحادث على الموقع الإلكتروني للوكالة المركزية للأنباء الرسمية أشخاصاً يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة. وتم دفع الجزء الداخلي لعربة واحدة إلى المقعد المجاور.

يشار إلى أن آخر حادث كبير للسكك الحديدية في تايوان كان في أكتوبر 2018 عندما خرج قطار سريع عن مساره أثناء التفافه على زاوية ضيقة على الساحل الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 200.

وفي عام 1991، أدى تصادم في غرب تايوان إلى مقتل 30 شخصا وإصابة 112 في أسوأ حادث قطارات في تاريخ تايوان.