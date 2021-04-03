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مصادر العربية: اعتقالات بالأردن لمقربين من الأمير حمزة

باسم عوض الله
باسم عوض الله

مصادر العربية: اعتقالات بالأردن لمقربين من الأمير حمزة

وكالة الأنباء الأردنية تقول إن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال مصدر أمنيّ أردني، اليوم السبت، إنه جرى اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

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وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة، ونفذتها قوة مشتركة من الأمن العسكري والمخابرات وبإشراف قائد الجيش.

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.

إلى ذلك، نقل مراسل العربية عن مصادر مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة، لافتاً إلى أن حملة الاعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينها شخصيات أمنية وعشائرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير حمزة ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية.

كما أفاد مراسل العربية، بأن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التي تم اعتقالها، مشيراً إلى أن الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات أردنية حتى الآن.

وقال إن حملة الاعتقالات في الأردن تمت على خلفية قضية أمنية لم يكشف عنها.

وأكد وجود انتشار أمني مكثف في العاصمة عمان، ومنطقة دابوق حيث القصر الملكي.

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