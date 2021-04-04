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4 جرحى باعتداء من أنصار أردوغان على جمعية كردية في فرنسا

الرشطة تطوق مقر الجمعية الكردية في ليون
الشرطة تطوق مقر الجمعية الكردية في ليون
أردوغان وحزبه

4 جرحى باعتداء من أنصار أردوغان على جمعية كردية في فرنسا

تنظيم "الذئاب الرمادية" المتهم بالاعتداء معروف بقربه من الرئيس التركي وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حلّته في نوفمبر الماضي

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ليون – فرانس برس

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تعرّض أربعة رجال من أصول كردية لاعتداء بقضبان حديدية استهدف، السبت، مقر جمعية في ليون (وسط شرق فرنسا)، في اعتداء نسبه الضحايا لتنظيم "الذئاب الرمادية" القومي التركي المتشدد.

وأعلنت الشرطة أنه "نحو الساعة 14:30 اقتحم نحو 10 أشخاص على الأقل مركزاً كردياً في الدائرة السابعة في ليون. وقعت أضرار كبيرة وأصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة". وعندما وصلت قوات الأمن إلى الموقع كان المعتدون قد غادروا.

من جهتهم، قال عناصر الإطفاء إن "عراكاً وقع بين جماعتين أسفر عن أربعة مصابين بجروح متوسطة تم نقلهم إلى مراكز استشفاء مجاورة".

وتابع الإطفائيون: "الضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، جرحوا بسلاح أبيض بواسطة مضارب وقضبان حديدية".

آثار الاعتداء على مقر الجمعية الكردية في ليون
آثار الاعتداء على مقر الجمعية الكردية في ليون
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وجاء في بيان لـ"المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا" أن أفراداً "ملثمين ومسلّحين بمضارب بيسبول وبالسلاح الأبيض" من تنظيم الذئاب الرمادية "هاجموا بعنف شديد جمعيتنا في ليون وتعرّضوا لأعضائها بالضرب. جُرح أربعة أكراد كانوا متواجدين في الجمعية على يد بلطجية (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الخطرين".

و"الذئاب الرمادية" تنظيم يعرف عنه قربه من أردوغان، كانت وزارة الداخلية الفرنسية حلّته في نوفمبر بعد اتّهامه بالوقوف وراء صدامات وقعت بين الجاليتين التركية والأرمنية قرب ليون.

وقبل أسبوعين ندّدت الجمعية التي طاول الهجوم أعضاءها السبت بتهديدات وكتابات على بوابة الجمعية نُسبت إلى "الذئاب الرمادية"، حيث كُتبت الأحرف الأولى لاسمي "حزب الحركة القومية" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كتابات على بوابة الجمعية الكردية في ليون
2 صور كتابات على بوابة الجمعية الكردية في ليون
2 صور
كتابات على بوابة الجمعية الكردية في ليون
كتابات على بوابة الجمعية الكردية في ليون
الشرطة تطوق مقر الجمعية الكردية في ليون
الشرطة تطوق مقر الجمعية الكردية في ليون
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