4 جرحى باعتداء من أنصار أردوغان على جمعية كردية في فرنسا

تعرّض أربعة رجال من أصول كردية لاعتداء بقضبان حديدية استهدف، السبت، مقر جمعية في ليون (وسط شرق فرنسا)، في اعتداء نسبه الضحايا لتنظيم "الذئاب الرمادية" القومي التركي المتشدد.

Images de l'intérieur du local de l'association #kurde de #Lyon après l'attaque des #LoupsGris. Partout sur le sol, les sbires enragés d'#Erdogan ont versé le sang. pic.twitter.com/mT8Hpp7FQU — Conseil Démocratique Kurde en France (@Le_CDKF) April 3, 2021

وأعلنت الشرطة أنه "نحو الساعة 14:30 اقتحم نحو 10 أشخاص على الأقل مركزاً كردياً في الدائرة السابعة في ليون. وقعت أضرار كبيرة وأصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة". وعندما وصلت قوات الأمن إلى الموقع كان المعتدون قد غادروا.

من جهتهم، قال عناصر الإطفاء إن "عراكاً وقع بين جماعتين أسفر عن أربعة مصابين بجروح متوسطة تم نقلهم إلى مراكز استشفاء مجاورة".

وتابع الإطفائيون: "الضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، جرحوا بسلاح أبيض بواسطة مضارب وقضبان حديدية".

وجاء في بيان لـ"المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا" أن أفراداً "ملثمين ومسلّحين بمضارب بيسبول وبالسلاح الأبيض" من تنظيم الذئاب الرمادية "هاجموا بعنف شديد جمعيتنا في ليون وتعرّضوا لأعضائها بالضرب. جُرح أربعة أكراد كانوا متواجدين في الجمعية على يد بلطجية (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الخطرين".

و"الذئاب الرمادية" تنظيم يعرف عنه قربه من أردوغان، كانت وزارة الداخلية الفرنسية حلّته في نوفمبر بعد اتّهامه بالوقوف وراء صدامات وقعت بين الجاليتين التركية والأرمنية قرب ليون.

وقبل أسبوعين ندّدت الجمعية التي طاول الهجوم أعضاءها السبت بتهديدات وكتابات على بوابة الجمعية نُسبت إلى "الذئاب الرمادية"، حيث كُتبت الأحرف الأولى لاسمي "حزب الحركة القومية" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.