عون: ننتظر عودة الحريري لنقرر الخطوة التالية بشأن الحكومة

حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون مجددا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المسؤولية وبطريقة غير مباشرة عن تأخر تشكيل الحكومة، قائلا إنه يتنظر عودة الحريري من الخارج للخروج مما وصفه "بالنفق الأسود".

تصريحات عون جاءت عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي شمال بيروت.

ووصف عون عملية تشكيل الحكومة بالمسألة المعقدة، مشيرا الى ان العُقد تتوالد وعندما ُتحل واحدة تظهر أخرى وفق تعبيره.

بدوره، شدد البطريرك الماروني بطرس الراعي على ضرورة تشكيل حكومة تعيد انعاش المؤسسات وتطلق ورشة الاصلاح للحصول على المساعدات اللازمة، مشيرا الى أن حقوق الطوائف تتبخر أمام حقوق المواطنين

وأردف: "نعلي الصوت لتشكيل حكومة تعيد انعاش المؤسسات وتطلق ورشة الإصلاح فتأتينا المساعدات العربية والدولية، فلماذا هذا التأخير طالما أن الجميع يعلنون أنهم يريدون حكومة".

ودعا البطريرك إلى تشكيل حكومة اختصاصين لايملك فيها أي طرف سياسي أو حزبي او نيابي الثلث المعطل.

وطالب الراعي بتشكيل "حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا يملك فيها اي فريق ثلثاً معطلاً تلبي طموحات اللبنانيين و نرفع الصوت مع جميع اللبنانيين لتأليف حكومة تعيد إنعاش المؤسسات وتطلق ورشة الإصلاح لتأتينا المساعدات الموعودة وحقوق الطوائف تتبخر أمام حقوق المواطنين في الأمن والغذاء والعمل".

كما حذر البطريرك الماروني من أن لبنان أمام مخطط يهدف إلى تغييره بالكامل مشيرا الى وجود أطراف تعمل على افتعال المشاكل لمنع التوصل إلى حلول .. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أشار إلى وجود جماعات سياسية تحمل توجهات وولاءات للخارج على حساب لبنان.

انتقادات لاذعة

وكان وجه رجل الدين البارز في البلاد، انتقادات لاذعة للطبقة السياسية، قائلاً :"الجماعة الحاكمة تتلاعب بمصير الوطن ولا تدرك أخطاء خياراتها".

الراعي كان وجه أيضا انتقادات حادة ضد سياسة حزب الله التي أدخلت البلاد في محاور لا ناقة لها فيها ولا جمل، معتبراً أنها تأتي ضد مصلحة البلاد والشعب.