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البنتاغون: أميركا ملتزمة بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل

البنتاغون
البنتاغون

البنتاغون: أميركا ملتزمة بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل

المتحدثة باسم البنتاغون: نتابع الاوضاع في الأردن والحكومة الأميركية على اتصال مع المسؤولين الأردنيين.. الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويتمتع بدعمنا الكامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكدت كوماندير جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم البنتاغون اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل.

وقال بيان البنتاغون" نتابع الاوضاع في الأردن والحكومة الأميركية على اتصال مع المسؤولين الأردنيين .. لدى الولايات المتحدة شراكة مستديمة وقوية مع الأردن نحن ملتزمون بأمن الأردن.. الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويتمتع بدعمنا الكامل".

الأمير حمزة
الأمير حمزة

وفي اخر تطورات الأوضاع في الأردن وقّع الأمير حمزة، اليوم الاثنين، على رسالة يؤكد فيها ولاءه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكتب الأمير حمزة في الرسالة: "نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".

الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله العرب والعالم الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله

وشدد على ضرورة أن "تبقى مصالح الأردن فوق كل اعتبار"، مضيفاً: "سأبقى على عهد الآباء والأجداد".

وتابع الأمير حمزة: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، أضع نفسي بين يدي جلالة الملك".

وأكد التزامه بدستور المملكة الأردنية، مضيفاً: "نقف جميعاً خلف الملك لتحقيق الأفضل للشعب الأردني".

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