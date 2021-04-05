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بوتين يوقع قانوناً يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference call with officials and young professionals in Moscow, Russia March 25, 2021. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

بوتين يوقع قانوناً يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين

سيتمكن بوتين البالغ من العمر 68 عاماً والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين من البقاء في الكرملين حتى عام 2036

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موسكو – فرانس برس

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أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين تستمر كل منهما 6 سنوات، مانحاً نفسه إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036.

مسنة تصوت في الانتخابات الرئاسية السابقة في روسيا في 2018
مسنة تصوت في الانتخابات الرئاسية السابقة في روسيا في 2018

ووقّع بوتين، البالغ من العمر 68 عاماً والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين، الاثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية في عام 2024. ويمهد القانون الطريق أمام بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 إذا أراد ذلك وفاز في الانتخابات.

بوتين ينتظر دوره قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية في روسيا في 2018
بوتين ينتظر دوره قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية في روسيا في 2018
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ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة أجريت على الدستور في العام الماضي.

وقال بوتين، وهو الرئيس الأطول حكما للبلاد منذ السوفيتي جوزيف ستالين، إنه سيقرر لاحقاً ما إذا كان سيترشح مجدداً عام 2024.

واعتبر بوتين أن إعادة البدء في حساب ولايته كان ضرورياً لمنع معاونيه من "البحث عن خلفاء محتملين" بدلاً من القيام بعملهم الطبيعي.

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