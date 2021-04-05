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محمود عباس يتجه لألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل

Palestinian President Mahmoud Abbas speaks during a leadership meeting in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank May 19, 2020. Alaa Badarneh/Pool via REUTERS
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية)

محمود عباس يتجه لألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل

مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني أكد أنه اتجه إلى ألمانيا عبر الأردن "لإجراء فحوصات طبية عادية" ولقاء المستشارة الألمانية

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رام الله – فرانس برس

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غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، متجهاً إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات طبية" ولقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ما أفاد مصدر في مكتبه وكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن "الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا، وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية".

عباس مع ميركل في برلين في 2019 (أرشيفية)
عباس مع ميركل في برلين في 2019 (أرشيفية)

وحطت مروحية أردنية في مقر الرئيس عباس في رام الله في الضفة الغربية، وأقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا.

وكان عباس (86 عاماً) أمضى أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله، قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي.

عباس يخرج من مستشفى في رام الله في مايو 2018
عباس يخرج من مستشفى في رام الله في مايو 2018

وأكد المصدر أن عباس سيمضي ثلاثة أيام في ألمانيا ويعود إلى الأراضي الفلسطينية، الخميس.

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وأصدر عباس في منتصف يناير الماضي مرسوماً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو.

ووافقت اللجنة الانتخابية على 36 قائمة للانتخابات التشريعية.

وتعود الانتخابات الرئاسة الفلسطينية الأخيرة إلى العام 2005، وفاز بها عباس تبعتها في السنة التالية انتخابات تشريعية.

وهذه المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في مارس 2020.

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