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مقتل خمسة وفقدان كثيرين في غرق عبارة في بنغلادش

غرق عبارة في بنغلاديش
خلال عملية البحث عن ضحايا العبارة

مقتل خمسة وفقدان كثيرين في غرق عبارة في بنغلادش

يموت سنويا المئات في حوادث عبارات في بنغلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة ولكن معايير السلامة بها متراخية

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داكا - رويترز

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قال مسؤولون في بنغلادش إن خمسة لقوا حتفهم، كما فقد كثيرون آخرون في غرق عبارة كانت تحمل نحو 50 راكبا بعد تصادمها مع سفينة شحن في نهر شيتالاكسيا جنوبي العاصمة داكا يوم الأحد.

وقال كبير حسين المسؤول بالشرطة إن العبارة التي غادرت منطقة نارايانغانغ على بعد نحو 20 كيلومترا من دكا كانت في طريقها إلى مونشيغانغ. وأضاف أن "عملية البحث عن المفقودين جارية". وقال إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وكانت العبارة مكتظة بأشخاص عائدين إلى بلداتهم بعد أن أعلنت الحكومة عزلا عاما لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت بنغلاديش قفزة يومية قياسية بلغت 7087 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 637364 حالة مع 9266 حالة وفاة.

ويموت سنويا المئات في حوادث عبارات في بنغلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة ولكن معايير السلامة بها متراخية.

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