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10 مذكرات توقيف بحق ضباط متقاعدين لانتقاد مشروع يدعمه أردوغان

الشرطة التركية تعتدي بوحشية على إمرأة ليبية
عناصر من الشرطة الخاصة التركية في إسطنبول "أرشيفية"
أردوغان وحزبه

10 مذكرات توقيف بحق ضباط متقاعدين لانتقاد مشروع يدعمه أردوغان

مكتب المدعي العام في أنقرة: الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق

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أنقرة - فرانس برس

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أصدر القضاء التركي، الاثنين، مذكرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

ولم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

رسم توضيحي يظهر مشروع قناة اسطنبول
رسم توضيحي يظهر مشروع قناة اسطنبول

وكان العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك تعرضوا لانتقادات من قبل حكومة أنقرة، لإصدارهم بياناً اعتبره المسؤولون الحكوميون "انقلاباً".

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية.

وانتقدت الوزارة البيان الذي أصدره ضباط متقاعدون من القوات البحرية، وقالت إن البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بـ"ديمقراطية تركيا"، بحسب البيان.

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وكان 103 من الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال قد وقّعوا على بيان عارضوا فيه "مشروع قناة إسطنبول" الذي رأوا فيه مساساً بـ"اتفاقية مونترو" الخاصة بتنظيم حركة المرور في البحر الأسود عبر المضايق التركية.

ومشروع القناة الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة.

وسيبلغ طول القناة 45 كيلومتراً على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في القناة خلال العام الجاري، وستستغرق بين خمس وست سنوات.

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