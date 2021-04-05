.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

18 قتيلا و54 جريحا باشتباكات في مدينة الجنينة السودانية

احتجاجات مدنية الضعين بولاية شرق دارفور غربي السودان
أرشيفية

18 قتيلا و54 جريحا باشتباكات في مدينة الجنينة السودانية

دانت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور  إطلاق النار على سيارة إسعاف كانت تقل عدداً من الكوادر الطبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قتل 18 شخصاً وجرح 54 آخرون في اشتباكات قبلية شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يومي السبت والأحد، على ما أفادت لجنة أطباء السودان، الاثنين.

وأوضح فرع غرب دارفور في اللجنة في بيان تلقته وسائل الإعلام "أحصت اللجنة 18 قتيلا و54 جريحا"، مشيرا إلى أن "الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي". وأكدت اللجنة أن الاشتباكات بدأت السبت واتسعت بصورة أكبر صباح الأحد.

وقال عبد الرحمن محمد أحمد أحد سكان المدينة لوكالة "فرانس برس" "اليوم الاثنين استيقظنا على أصوات إطلاق النار بمختلف انواع الأسلحة وما زالت الاشتباكات مستمرة وامتدت الى أغلب أحياء المدينة".

وفي يناير الماضي قتل حوالي 50 شخصًا في اشتباكات بين مجموعات تنتمي الى القبائل العربية وأخرى تنتمي الى قبلية المساليت الافريقية.

وأشارت لجنة الاطباء الى هجوم تعرضت له سيارة إسعاف كانت تنقل بعض مصابي الاشتباكات القبلية . وقالت اللجنة "مازالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا".

محمود عباس يتجه لألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل العرب والعالم محمود عباس يتجه لألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل

ودانت اللجنة أطباء إطلاق النار على سيارة إسعاف، كانت تقل عدداً من الكوادر الطبية.

ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية بحجة تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.

وتراجعت حدة القتال في الاقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للامن في الاقليم .
وفي نهاية ديسمبر الماضي أنهت رسميا بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الفريقي مهمتها في الاقليم التي بدأتها في عام 2007.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد