.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

بنيامين نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كلف الرئيس الإسرائيلي، الثلاثاء، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب.

نتنياهو ينفي أمام المحكمة اتهامات الفساد الموجهة إليه العرب والعالم نتنياهو ينفي أمام المحكمة اتهامات الفساد الموجهة إليه

وقال رؤوفين ريفلين في بث تلفزيوني مباشر، "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة"، مضيفاً "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي".

كما تابع لم ينل أي مرشح 61 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف "لا يمكن لأحد المرشحين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست".

اتهامات

وشكلت الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في منصبه خيارًا غير عادي لرئيس الدولة حول ما إذا كان ينبغي أن تكون "الأخلاق" عاملاً في من يجب أن يقود الحكومة.

فيما ينفي نتنياهو جميع التهم ضده ويتهم المدعين بمحاولة تقويض ثقة الناخبين وعزله من منصبه.

ودارت انتخابات 23 مارس/آذار حول ما إذا كان نتنياهو لائقًا لمواصلة الخدمة، وفاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يتمكن من حصد أغلبية حاكمة - 61 مقعدًا في الكنيست.

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

صاحب الفرص الأكبر

ويوكل ريفلين مهمة تشكيل الحكومة لصاحب الفرص الأكبر في تشكيل ائتلاف.

وكان 52 نائبا في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120 أوصوا باختيار نتنياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي ووزير المالية السابق يائير لابيد ليائير زعيم حزب هناك مستقبل وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا اليميني المتطرف.

ورفضت ثلاثة أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعدا، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
معارضون يتهجمون على نائب وزير خارجية إيران في فيينا معارضون يتهجمون على نائب وزير خارجية إيران في فيينا
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد