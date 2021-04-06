الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

كلف الرئيس الإسرائيلي، الثلاثاء، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب.

وقال رؤوفين ريفلين في بث تلفزيوني مباشر، "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة"، مضيفاً "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي".

كما تابع لم ينل أي مرشح 61 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف "لا يمكن لأحد المرشحين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست".

اتهامات

وشكلت الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في منصبه خيارًا غير عادي لرئيس الدولة حول ما إذا كان ينبغي أن تكون "الأخلاق" عاملاً في من يجب أن يقود الحكومة.

فيما ينفي نتنياهو جميع التهم ضده ويتهم المدعين بمحاولة تقويض ثقة الناخبين وعزله من منصبه.

ودارت انتخابات 23 مارس/آذار حول ما إذا كان نتنياهو لائقًا لمواصلة الخدمة، وفاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يتمكن من حصد أغلبية حاكمة - 61 مقعدًا في الكنيست.

صاحب الفرص الأكبر

ويوكل ريفلين مهمة تشكيل الحكومة لصاحب الفرص الأكبر في تشكيل ائتلاف.

وكان 52 نائبا في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120 أوصوا باختيار نتنياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي ووزير المالية السابق يائير لابيد ليائير زعيم حزب هناك مستقبل وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا اليميني المتطرف.

ورفضت ثلاثة أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعدا، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.