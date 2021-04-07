مصر على خط أزمة الحكومة اللبنانية.. ورسالة دعم

فيما لم تؤتِ أي من الجهود اللبنانية والمبادرة الفرنسية ثمارها في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، يشهد لبنان تحركاً عربياً اليوم وغدا، حيث تدخل مصر وجامعة الدول العربية على خط معالجة أزمة تشكيل الحكومة.

ووصل صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، حيث استهل لقاءاته بلقاء الرئيس ميشال عون بالقصر الجمهوري في بعبدا.

كما أكد شكري أن "مصر تستمر ببذل الجهود للتواصل مع كل الجهات اللبنانية للخروج من الأزمة"، قائلاً: "للأسف بعد 8 أشهر من زيارتي الماضية إلى لبنان، لا يزال الانسداد السياسي موجوداً والسياسيون اللبنانيون يتخبطون لتشكيل الحكومة".

وأعلن أنه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة لنقل رسالة مماثلة تفيد بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة، ما سيفتح الباب للدعم الدولي.

إلى ذلك أضاف: "الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف"، مشدداً على أهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، مؤكداً أن مصر لن توفر الجهود لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

يشار إلى أن زيارة شكري تليها زيارة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، غداً الخميس.