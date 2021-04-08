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تركيا: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن الحادث البروتوكولي مع رئيسة المفوضية

European Commission President Ursula von der Leyen stands as European Council President Charles Michel and Turkish President Tayyip Erdogan take seats in Ankara, Turkey April 6, 2021. (Reuters)
من الحادث البروتوكولي الذي تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية

تركيا: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن الحادث البروتوكولي مع رئيسة المفوضية

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: "الاتهامات ضد تركيا جائرة"

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العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

حمّلت تركيا، الخميس، الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي مع رئيسة المفوضية، ورفضت ما وصفته بـ"الاتهامات الجائرة" التي استهدفتها، مؤكدة أن ترتيب المقاعد موضع الجدل كان اقترحه الجانب الأوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي إن "مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت. هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلبهم. التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهم (الاتحاد الأوروبي)". وأضاف أن "الاتهامات ضد تركيا جائرة".

وتعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإهانة، الثلاثاء، بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأثار المشهد الذي تم تصويره وانتشر بشكل واسع، جدلاً كبيرا في بروكسل، لاسيما أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي، وأنقرة شهدت توترات في الفترة الماضية، قبل أن تهدأ نسبيا.

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وقال المتحدث باسمها إريك مامر، اليوم الأربعاء، "فوجئت الرئيسة فون دير لايين، بالأمر، لكنها قررت التغاضي وإعطاء الأولوية للجوهر، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تولي أهمية للحادثة".

كما أضاف "تتوقع السيّدة فون دير لايين أن تعامل وفقا لقواعد البروتوكول، وطلبت من مكتبها ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في المستقبل".

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