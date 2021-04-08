فرنسا.. محاكمة رئيسة بلدية بسبب جمعية تركية متطرفة!

أشعلت بلدية ستراسبورغ الجدل في فرنسا على خلفية تصويت أجراه مجلسها قبل أسبوعين على تقديم منحة مالية بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في إنشاء مسجد تبنيه جمعية "مللي غوروش" الموالية لتركيا.

إلى ذلك، تعرضت رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان لانتقادات حادة من قبل شخصيات في الحكومة بسبب دعم الجمعية المقربة من تركيا.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ.. إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية"، مضيفاً أنّ "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب في التوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".

تطور لافت

وفي تطور لافت في القضية أعلنت إدارة محافظة با-ران التي تقع ستراسبورغ ضمن سلطتها الإدارية اتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء التصويت على مساعدات البلدية فيما لم يتم بعد تأكيد منحها بانتظار تصويت ثان لمجلس المدينة مخصص لمجموعة CIMG التي تشرف على مشروع المسجد الكبير أيوب سلطان المثير للجدل والذي هو قيد الإنشاء في ستراسبورغ.

وجاء إعلان المحافظة عن اللجوء إلى القضاء بعد ساعات من نفي منظمة "مللي غوروش" القاطع للاتهامات بولائها لأنقرة أو تبنيها الأفكار الانفصالية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة الألزاسية.

من جهتها، بررت رئيسة البلدية موقفها وفي حديث سابق للعربية نت أوضحت بأن :"هذا المبلغ يمثّل 10 في المئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء وهذا مايسمح به قانون المدينة في تمويل جميع المشاريع الدينية التي ترغب في الحصول على دعم من البلدية كبناء المسجد الكبير في ستراسبورغ أو قد يكون أيضًا للكنيسة الأرثوذكسية وهذا يعود لخصوصية المدينة في فرنسا"، مضيفة "نحن نحاول دائما التفكير في تحديث معايير المساعدات التي تقدم للجمعيات الدينية".

قوانين جدلية

فيما قال الصحافي المتخصص في الشأن التركي جيوم بيري لـ"العربية.نت" إن خصوصية المدينة ساهمت في إفساح المجال أمام إنشاء مشاريع تركية بشكل قانوني.

وشرح سبب اختلاف قانونها عن باقي المدن الفرنسية قائلا: "عند صدور قانون العلمانية في فرنسا عام 1905 كانت ستراسبورغ تابعة لألمانيا، لذلك لم يتم تطبيق قانون العلمانية في الألزاس وهذا مايسمح بوجود جامعة أو مدارس دينية، القانون في الالزاس ليس كما هو في بقية فرنسا".

وكان مجلس بلدية ستراسبورغ قد تبنى في 22 مارس/آذار بأغلبية 42 صوتًا مقابل 7 أصوات قرار المساعدات المالية في مشروع تبلغ قيمته أكثر من 25 مليون يورو. وتمثل القيمة المعلنة حوالي 10٪ من كلفة بناء المسجد وهي النسبة التي يمنحها مجلس المدينة منذ العام 1999 لدعم أماكن العبادة في ستراسبورغ.

الجدير بالذكر أن منظمة "مللي غوروش" التركية القريبة من الإخوان المسلمين تأسست عام 1969 وهي أكبر منظمة متطرفة تعمل في الغرب.