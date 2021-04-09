.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلينكن أكد على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن

أنتوني بلينكن
بلينكن

بلينكن أكد على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن

بلينكن نقل للملك عبدالله الثاني تضامن واشنطن التام مع الأردن بقيادته

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الخميس و"جدد التأكيد على التزام
الولايات المتحدة تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الأردن".

جاء اتصال بلينكن في أعقاب أزمة سياسية في الأردن، وبعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على الدعم الأمريكي القوي للمملكة ولقيادة الملك عبد الله.

وقال العاهل الأردني أمس الأربعاء إن الفتنة وُئدت، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة، الذي اتهمته الحكومة بأن له صلة بمساع لزعزعة استقرار البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن أشاد في اتصال اليوم الخميس بالملك على "قيادة الأردن الراسخة التي تعمل على تشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد